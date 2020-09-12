ايران تنفذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة المتهم بالقتل

المستقلة.. أعلنت ايران عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة ، نافيد أفكاري، صباح السبت.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: “تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم”.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاما لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال تظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018، ووجهت له تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك “حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى”.

المصدر: روسيا اليوم