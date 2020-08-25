(المستقلة)..اعلنت منظمة السينما الايرانية عن انعقاد مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الثالث والثلاثين، طبقا لاتفاق توصلت إليه المنظمة مع مؤسسة الفارابي للسينما وبلدية أصفهان، عبر الانترنت وبشكل مجازي من 18 تشرين اللاول/ أكتوبر إلى 23 تشرين الاول/أكتوبر 2020 .

ويشمل المهرجان قسمين الاول مخصص لمسابقة السينما الايرانية وتوزع جوائزه على النحو الآتي :

أفضل فيلم سينمائي (رسوم متحركة، مسرحي وبالدمى) ،أفضل إخراج،أفضل سيناريو (غير مقتبس ومقتبس)،أفضل تمثيل ،أفضل استخدام تقني وفني،جائزة لجنة التحكيم الخاصة،جائزة الشهيد بهنام محمدي،جائزة “زاون قوكاسيان” (مخرج وناقد ومدرّس سينمائي ايراني بارز)

اما بالنسبة لمسابقة الأفلام القصيرة فتوزع جوائز لأفضل فيلم قصير قصصي (للمخرج)، وأفضل فيلم قصير رسوم متحركة (للمخرج)

جدير بالذكر أنه سيتم تقديم جوائز “خاصة من المدير”، “سيفج”، “اليونيسيف”، “وب سري” (مسابقة عبر الانترنت للفيديو) و جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر لجنة تحكيم قوامها الاطفال واليافعين، لنخبة الأفلام في هذه الدورة من المهرجان.

اما القسم الثاني من المهرجان فيخصص للمسابقة الدولية وينقسم الى:

جوائز مسابقة الأفلام السينمائية وتوزع لأفضل فيلم سينمائي (رسوم متحركة، مسرحي وبالدمى)، أفضل إخراج، أفضل سيناريو ،أفضل تمثيل ،أفضل استخدام تقني وفني،جائزة لجنة التحكيم الخاصة

اما جوائز مسابقة الأفلام القصيرة فتوزع على أفضل فيلم قصير قصصي (للمخرج)، وأفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة (للمخرج)

وتضمن أحكام وشروط المشاركة بالمهرجان الآتي:

1- مكتب المهرجان يقوم بمهمة اختيار الأفلام المقبولة للمشاركة.

2- لن يتم قبول سوى الأعمال القادرة على جذب جمهور الأطفال واليافعين من حيث المحتوى وأسلوب السرد.

3- يسمح للأفلام المشاركة في هذه الدورة في حال لم تُعرض على الجمهور في إيران قبل المهرجان سابقاً أو لم يتم بثها على شبكات التلفزيون وفي المسارح. ولن تتمكن الأفلام غير المقبولة في الدورات السابقة من المشاركة في هذه النسخة.

4- يتم قبول الأعمال السينمائية في الفئتين العمريتين: الأطفال (من 6 إلى 9 سنوات) واليافعون (من 10 إلى 15 سنة).

5- يُمكن للأفلام القصيرة (من 3 إلى 15 دقيقة) والأفلام الروائية التي لا تقل مدتها عن 75 دقيقة وأفلام الرسوم المتحركة التي لا تقل مدتها عن 70 دقيقة التقديم للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ودعا منظمو المهرجان المتقدمين للمشاركة الى إرسال النسخة الأولية من أفلامهم التسجيل أولاً في موقع الأمانة العامة للمهرجان على العنوان الإلكتروني www.portal.icff.ir ، وإدخال الفيديو ذي الصلة كرابط هناك ونسخة منه في شكل قرص مضغوط DVD) ) ، ((Blu-Ray أو إرسال فلاش ميموري إلى مكتب المهرجان. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود مشكلة فنية لدى المنتجين أثناء التسجيل في الموقع الالكتروني المخصص لهذا الشأن، يمكنهم الاتصال بالرقم “6502824-0938”.

كما على المتقدّم للمشاركة إرسال “صورة، ملاحظة من المخرج حول الفيلم، سيرة ذاتية، فيلموغرافيا، بضع صور من الفيلم، ملصقات ، كتيبات، مقطع صغير عن الفيلم (نموذج أو بحد أقصى ثلاث دقائق من الفيلم).

اما بالنسبة للأفلام الإيرانية المقبولة في المهرجان فعليها إدراج ترجمة إنجليزية للفيلم.

وحدد موعد آخر مهلة للتسجيل في المهرجان والمشاركة بالأفلام (الإيرانية أو غير الإيرانية) السبت الموافق 15 ايلول/سبتمبر 2020.فيما تم تحديد آخر موعد لتقديم النسخة الأصلية من الفيلم المقبول هو 30 سبتمبر 2020. (تقع نفقة إعداد الفيلم المرسل على عاتق المتقدمين).