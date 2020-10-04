ايران تلغي الرحلات الجوية مع العراق حتى اشعار آخر

ايران تلغي الرحلات الجوية مع العراق حتى اشعار آخر

المستقلة/- اعلنت ايران عن الغاء جميع الرحلات الجوية مع العراق “لأمد غير معلوم”.

وقال رئيس منظمة الطيران الإيراني تورج دهقان، حسب وكالة مهر الايرانية، إن “الرحلات الجوية بين ايران والعراق تم الغاؤها الى وقت غير معلوم”، عازيا سبب اتخاذ هذا القرار الى “انتشار الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد والتزاماً بالتعليمات الصحية”.

وأضاف أن “القرار يشمل حتى الرحلات الجوية الداخلية في ايران”، حسب المسؤول الايراني.

وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت، في 24 ايلول المنصرم، اغلاق كافة الرحلات الجوية القادمة من ايران لغاية الثامن من شهر تشرين الاول الحالي.(النهاية)