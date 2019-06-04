ايران تكشف عن مدينة للصواريخ تحت الأرض

(المستقلة)..في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وازدياد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج من خلال إرسال السفن والطائرات التي بدورها تزيد من التوتر القائم بين البلدين.

كشفت وكالة “مهر” الإيرانية عبر فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.

وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة “إيران ميليتاري تيوب” نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بالكشف عن صاروخ ونقل إحداها إلى مكان الإطلاق.

وكشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية “قيام-1”.

ويأتي الفيديو تزامنا مع انعقاد قمتين طارئتين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وأخرى موسعة للدول العربية تدين خلالها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب رأيهم.

المصدر: سبوتنيك