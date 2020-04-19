ايران تقرر تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية

(المستقلة)..أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استئناف “الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءاً من يوم الاثنين 20 نيسان”، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم. فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة.

وأضاف: “ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه”.

ونوه إلى أنه “لن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان”.

كما أعلن عن تمديد إجازات السجناء 30 يوماً إضافياً، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

وكانت إيران سمحت لبعض الشركات في العاصمة طهران بإعادة فتح أبوابها، السبت، بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة وفاة، وهو الأدنى منذ ما يزيد على شهر.