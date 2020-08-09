ايران تعلن عن اعادة فتح منفذ الشلامجة مع العراق

المستقلة / متابعة /- قال رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الاعمال في ايران علي موسوي ، ان منفذ الشلامجة الحدودي الدولي، اعيد فتحه اليوم الاحد بعد اغلاقه بالتزامن مع عيد الاضحى”.

واضاف موسوي بحسب وكالة ” ايرنا :” ان الجانب العراقي اعلن في الثلاثين من تموز الماضي ، اغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد الاضحى الى عيد الغدير، وعدم وجود اي تجارة على هذه الحدود”.

وتابع:” من اليوم اعيد فتح منفذ الشلامجة الدولي واستئناف التبادل التجاري بين ايران والعراق “.

وبحسب ” ايرنا “,ان صادرات البضائع غير النفطية من منفذ الشلامجة الحدودي، كانت قد استؤنف رسميا في الثامن من تموز الماضي وفقا لاتفاق مع الجانب العراقي، بعد اغلاق دام اربعة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم خلال هذه الفترة تصدير 21 الف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 95 مليون دولار الى العراق “.

وبحسب الوكالة الايرانية انه قبل اغلاق العراق منفذ الشلامجة ، كانت اكثر من 200 شاحنة تحمل مجموعة متنوعة من البضائع المنتجة محليا و 150 شاحنة عراقية تصل يوميا الى المعبر الحدودي لتفريغ البضائع وتحميلها .