ايران تصرح بشأن تشكيل الحكومة العراقية

( المستقلة)…. صرح مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طباطبائي، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن لسان زادة طباطبائي، أمنياته وأمنيات بلاده للسياسيين العراقيين التوفيق في الخطوات التي يتخذونها من أجل الأمن والإعمار والاستقرار في بلدهم.

وقال طباطبائي، إن سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار الدستور.

وأفاد مصدر سياسي مطلع بأن قوى “سياسية وعسكرية” شيعية ستجتمع مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لإقناعه بالتخلي عن دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

ويواجه الزرفي رفضاً من قبل تيارات شيعية مقربة من ايران لاعتراضها على تكليفه خارج إطارها أو ما يعرف بـ”الكتلة الاكبر” وتتهمه بالتقرب من امريكا، وأن الاخيرة دفعت بترشيحه.

إلا أن مسؤولاً في السفارة الامريكية ابلغ شفق نيوز، أن السفارة تحترم سيادة العراق وإرادة العراقيين ولم تتدخل في آلية تكليف اختيار عدنان الزرفي.

وسبق أن كشف القيادي في ائتلاف النصر أحمد الحمداني ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون ترشيحه من قبل اي جهة سياسية، وارجع ذلك بسبب فشل القوى الشيعية على الاتفاق على مرشح بعينه.

وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري كشف في وقت سابق من اليوم الخميس عن توفر قائمة باسماء 170 نائباً ترفض تولي المكلف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم “ائتلاف النصر” في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي قبل فترة عن هذا التكليف.

إلا أن التكليف فجر خلافات مع تيارات شيعية مقربة من ايران، اعترضت على ترشيح الزرفي الذي تتهمه بالتقرب لامريكا.( النهاية)