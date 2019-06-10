ايران تستبدل جاسوس أمريكي بسجناء لدى الغرب

(المستقلة).. أفادت صحيفة “صبح نو” الإيرانية بأن طهران والغرب توصلا لاتفاق يقضي بمبادلة “الجاسوس” الأمريكي نزار زكا، بسجناء إيرانيين لدى الغرب.

ونشرت الصحيفة في تغريدة، امس الأحد، مقتطفات من مقال جاء فيه، أن الأمين العام لـ” حزب الله ” حسن نصرالله “كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار بالإفراج عن نزار زكا “.

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الأحد، أن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون ، بإطلاق سراح الأمريكي من أصل لبناني نزار زكا، والمحكوم بالسجن 15 سنة بقضية أمنية في إيران، ستتم دراسته بشكل خاص.

وكان زكا الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، قد عمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة ، لكنه اختفى في إيران منذ يوم 18 كانون الاول/سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله على يد السلطات الإيرانية بتهمة أمنية وصدر حكم بسجنه لمدة 15 سنة.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أعلنت ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم غادر بيروت متوجها إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا .

المصدر: RT