ايران ترفض حضور اجتماع اوبك+ بسبب الظروف الغامضة للاجتماع

المستقلة .. أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع لـ”أوبك+” في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات بالنسبة لسوق النفط وذلك حسبما جاء في خطاب إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكرت “رويترز” للأنباء أن زنغنه كتب في خطاب بتاريخ السابع من نيسان أرسله إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك قائلا “الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة”.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” مؤتمراً عبر الفيديو غداً، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الرياض وموسكو وافقتا على خفض غير مسبوق يتراوح بين 10 و15 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.