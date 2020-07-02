ايران ترد على التهديدات الامريكية …الخيار العسكري قد تعفن وأكل عليه الدهر

المستقلة / متابعة /- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، على تصريحات المبعوث الأمريكي براين هوك عن إمكانية لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري ضد إيران.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن هذا خيار “قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين”، مؤكدا أن بلاده ماضية في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما يتحدث الأمريكيون عن الخيار العسكري ويؤخرون انسحابهم من المنطقة، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأكد موسوي أن توفير أمن المنطقة من قبل دول المنطقة يعد سياسة مبدئية وثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى أن “بعض دول المنطقة تستخدم السلاح الأمريكي ضد شعوب اليمن وفلسطين والعراق وسوريا”.

وانتقد المتحدت باسم الخارجية الإيرانية زيارة هوك إلى المنطقة، قائلا إنها ترمي إلى “بث التفرقة وتصريحاته لا قيمة لها ولا أساس، وهي مرفوضة”، مضيفا أن “تعزيز البنية الدفاعية حق من حقوق إيران البديهية للدفاع عن مصالحها الوطنية”.

وكان المبعوث الأمريكي لشأن إيران، براين هوك، أكد في تصريحات للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، أن “الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي”.