ايران تدين صفقة القرن وتؤكد هدفها زعزعة الاستقرار في غرب آسيا

اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإيرانية، أن ما يسمى بـ”صفقة القرن” خطوة استراتيجية أمريكية تهدف لزعزعة الاستقرار في غرب آسيا، وأكد أن هذه الصفقة لن تؤتي أكلها أبدا.

وذكرت وكالة “مهر” للأنباء أن مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، دان في بيان له ما سمي ب”صفقة القرن” وسماها “خدعة القرن” وقال إن: “ما سمي بصفقة القرن هو محاولة استراتيجية أمريكية لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، والتي تحمل بين طياتها رسائل خطيرة من ضمنها نقض قرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية، وتعتبر خطرا صريحا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجاء في البيان الصادر عن ولايتي: “صفقة القرن لن تؤتي أكلها أبدا، فمثلها كمثل التصريحات السابقة التي أدلى بها ترامب ولم تجن ثمارها على أرض الواقع، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، والاعتراف بالجولان السوري المحتل كأراض تابعة للعدو الصهيوني”.

وتابع مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية قائلا: “من النتائج التي ستترتب على صفقة القرن، وحدة الفصائل الفلسطينية، واتساع رقعة طلب الحق ورفض الظلم، وتطوير مادي ومعنوي في المقاومة حتى تحرير القدس الشريف، ووحدة الأمة الإسلامية، ودعم الأحرار وطلاب العدالة والمجتمع الإسلامي للشعب الفلسطيني المظلوم”.