ايران تحضر لانتاج فيلما تاريخيا عن “يعقوب ليث صفاري”

(المستقلة)/منصور جهانی/.. وقّع المخرج الإيراني البارز مسعود جعفري جوزاني عقد كتابة وتحضير سيناريو فيلم “يعقوب ليث صفاري” في مجال التاريخ والحضارة الإيرانية ،مع مؤسسة الفارابي للسينما الإيرانية.

و “مسعود جعفري جوزاني” هو مؤلف ومنتج أفلام بارزة في مجال التاريخ والهوية الإيرانية، من أفلامه “الأسد الحجري” The Stone Lion و “في مسير العاصفة” والمسلسل التلفزيوني “في عين الريح”.

ويدور سيناريو فيلم “يعقوب ليث صفاري” حول مؤسس السلالة الصفارية في كتب سيستان ورواية الصورة وبساطة الحياة والدور التاريخي لهذه الأسطورة التاريخية في وحدة الإيرانيين.

وأولى جعفري جوزاني اهتماماً خاصاً بصناعة أفلام تاريخية حاملا شغف تذكير الجيل الجديد بجذوره وهويته، ومن أفلامه “كوروش” و “بورياي ولي” و “يعقوب ليث” وغيرهم لسنوات عديدة.

وفي أحد مقابلاته قال بحسرة: “للأسف، أطفالنا اليوم يعرفون روبن هود أفضل من يعقوب ليث صفاري، في حين أنه أحد الشخصيات التاريخية التي أسست حركة العياري والشباب في إيران، والتي تظهر للشباب “كيف يمكن أن تعيش حياة أفضل”.

والملك أبو يوسف يعقوب بن الليث الصفّار من الجبال الشرقية ، المستولي على سجستان و خراسان. أسس السلالة الصفارية الساسية التي حكمت فارس وبلاد ما وراء النهر. وكان يعرف عنه دفاعه عن الفقراء والمظلومين.