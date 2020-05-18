ايران تترقب فتح الحدود الجنوبية مع العراق لتسهيل التجارة

المستقلة .. اعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية حامد حسيني، ان العراق وعد بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة مهر الايرانية عن حسيني قوله ان “المسؤولين العراقيين وعدوا نظراءهم الإيرانيين بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة”.

واضاف ان “المنافذ المقرر فتحها هي شلامكهية وشزاباه ومهران وسومر”، مشيرا الى ان “اعادة فتحها سيكون بعد عيد الفطر”.

وأغلقت الحكومة العراقية الحدود مع إيران تحسبا لانتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت أول الحالات التي سجلت في العراق هي لقادمين من ايران.

ويبلغ حجم المشتريات العراقية من إيران نحو 10-15 مليارات دولار سنويا، وتعتمد إيران على هذا المبلغ بشكل كبير في ظل نقص احتياطياتها من العملة الصعبة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما أن العراق مستثنى من حظر شراء النفط والغاز الإيراني.

ولم يغلق العراق كل حدوده مع إيران، إذ نقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني حسيني قوله إن “مع اغلاق الحدود في الجنوب، تتزايد الضغوط على الحدود الشمالية لإقليم كردستان العراق”، مشيرا إلى أن “حوالي ألفي شاحنة تمر عبر الحدود إلى كردستان العراق يوميا”.

وبلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو عشرة مليارات دولار في العام الماضي، لكن صادرات الشهر الماضي لم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، بحسب المسؤول الإيراني.