ايران : الصدر يبحث مع فصائل مسلحة التواجد الأميركي في العراق

المستقلة … التقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعدد من الفصائل المسلحة في مدينة قم الإيرانية لبحث التعامل مع قضية القوات الأميركية المتواجدة في العراق.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “الصدر، التقى بقادة الفصائل العراقية في مدينة قم الإيرانية لمناقشة العديد من القضايا بعد انتخابه رئيساً للمقاومة”.

وأوضح أن “الصدر والفصائل يناقشون المسائل المهمة المتعلقة بوجود القوات الأميركية في العراق وكيفية التعامل معها”.

يذكر ان اجتماعات قم اسفرت عن اختيار هادي العامري رئيساً للحشد الشعبي ومقتدى الصدر رئيساً للمقاومة.