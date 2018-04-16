ايرادات الكمارك لشهر اذار تفوق السنة الماضية

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ايراداتها المتحققة لشهر اذار من هذه السنة والتي بلغت 129631259963 مائة وتسعة وعشرون مليار وستمائة وواحد وثلاثون مليون ومئتان وتسعة وخمسون الف وتسعمائة وثلاثة وستون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إن ايراداتها المتحققة لشهر آذار تجاوزت الايراداتها المتحققة للشهر نفسه في العام الماضي بفارق زيادة بلغت 32708704286/600

اثنان وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية مليون وسبعمائة واربعة الف ومئتان وستة وثمانون دينار وستمائة فلسا .

وذكرت أنها حرصت على تعظيم الإيرادات بشكل كبير و رفد ميزانية الدولة عبر التأكيد على ترسيم البضائع والقضاء على التهريب والمحافظة على أموال الدولة من الهدر .