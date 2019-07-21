اياد علاوي يدعو لتشكيل مجلس اعلى لمكافحة المخدرات

(المستقلة)..دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق، محذرا من آفةٍ كبرى وخطيرة تستهدف هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته خصوصا في مناطق جنوب العراق .

وشدد علاوي في تصريحات صحفية على ضرورة ان تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة .

و دعا الجهات المعنية إلى تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية .

كما دعا وزارة الخارجية لان تتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار، مؤكدا في الوقت ذاته ان علاج هذا الملف لا يمكن ان يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانيا .