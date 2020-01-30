اياد علاوي : لقاءات المتظاهرين مع جامعة العربية كانت مثمرة للغاية

المستقلة / متابعة /- قال رئيس الوزراء الاسبق ، اياد علاوي ، ان اللقاءات التي اجراها المتظاهرون والناشطون المدنيون مع جامعة الدول العربية لنقل مظلوميتهم وما يتعرضون له من قمع كانت مثمرة للغاية.

اللقاءات التي اجراها المتظاهرون والناشطون المدنيون مع #جامعة_الدول_العربية لنقل مظلوميتهم وما يتعرضون له من قمع كانت مثمرة للغاية.

ساواصل جهدي في تيسير لقاءات مماثلة مع المنظمات الدولية والحقوقية حتى يتوقف العنف الذي يمارس ضدهم وتتحقق مطالبهم العادلة . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 30, 2020

واكد علاوي في تغريدة عبر موقع “تويتر” تابعتها ” المستقلة” اليوم الخميس ، ساواصل جهدي في تيسير لقاءات مماثلة مع المنظمات الدولية والحقوقية حتى يتوقف العنف الذي يمارس ضدهم وتتحقق مطالبهم العادلة .