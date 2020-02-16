اياد علاوي : على الحكومة المقبلة محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة للانتخابات المبكرة

المستقلة … اكد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أن ما يُثار حول “بازار المناصب” في الحكومة المؤقتة امرٌ مُعيب .

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وقال علاوي في تغريدة على “تويتر”، إنه “من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها”.

وأضاف “من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول “بازار المناصب” واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر”.