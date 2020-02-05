اياد علاوي: طلبة العراق أكدوا بوعيهم أنهم رأس الرمح

المستقلة … أكد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الاربعاء، أن طلبة العراق أكدوا بوعيهم أنهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية.

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وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر: “تحيةً لطلبة العراق، ابطال اليوم وقادة المستقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم انهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي”.

واختتم علاوي التغريدة بثلاثة وسوم: “#طلابنا_درع_الثورة #سقطت_مروءتكم #جيل_لن_يخضع_للقمع”.