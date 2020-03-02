اياد علاوي : الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل

المستقلة ..جدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، اليوم الاثنين، مطالبته بمحاسبة قتلة المتظاهرين واطلاق سراح معتقليهم، وتعويض عوائل الشهداء.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ” الجرائم والاعتداءات بحق المتظاهرين تتواصل”.

واضاف: “استشهاد متظاهر واصابة اكثر من ثمانين اخرين تثنينا عن جهودنا ومطالبتنا بإيقاف عمليات القمع ومحاسبة القتلة واطلاق سراح المعتقلين و معالجة الجرحى و تعويض عوائل الشهداء”.