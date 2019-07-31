اول شركة اتصالات في الشرق الأوسط تمكن مشتركیھا من الاشتراك بالعروض عبر تطبیق واتساب

بعد إطلاق “أبو الزوز” القناة التفاعلیة على الفیسبوك مسنجر …

زین العراق توسع من خدماتھا الذكیة والمبتكرة للتفاعل مع مشتركیھا

(المستقلة)..في إطار التزامھا بتوفیر الخدمات المبتكرة التي تعزّز تجربة المشتركین، أطلقت زین العراق، إحدى شركات مجموعة زین الرائدة في خدمات الاتصالات والبیانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وكأول شركة اتصالات بالشرق الاوسط برنامج “أبو الزوز” التفاعلي لمشتركیھا عبر تطبیق واتساب، الذي من خلاله یمكن التعرف على اخر العروض والخدمات المقدمة من قبل شركة زین العراق والاشتراك بھا مباشرة

وعن الموضوع، قال محمد سمیر، رئیس الإدارة التجاریة في زین العراق: “انطلاقاً من التزامنا بخطّة التحوّل الرقمي، قرّرنا تزوید مشتركینا ببرنامجنا التفاعلي “أبو الزوز” كي یتعرفوا على اخر العروض والخدمات المقدمة لھم ومساعدتھم في الاشتراك بھا بكل سھولة، حیث تحرص شركة زین على تقدیم أبرز الحلول الرقمیة المبتكرة التي تساھم في مواكبة المتطلبات العصریة والمتزایدة للمشتركین، وتعزّز تجربتھم عبر اطلاعھم على خدماتنا وعروضنا الجدیدة”.

وتأتي ھذه الخدمة ترجمة لاستراتیجیة زین العراق في توفیر أفضل الخدمات لجمیع مشتركیھا وتوفیر لھم طرق سھلة وبسیطة لمعرفة العروض المقدمة لھم واختیار ما یناسب رغباتھم، حیث یوفر “أبو الزوز” على تطبیق الواتساب الذي یدعم ثلاث لغات (العربیة، الإنجلیزیة، الكوردیة) طریقة سھلة لمعرفة الرصید والاشتراك بالعروض والخدمات، وما على المشترك سوى حفظ الرقم (07802999107) والتواصل مع أبو الزوز عبر الواتساب.

یذكر أن زین العراق أطلقت مؤخرا برنامج “أبو الزوز” الذي یعتبر الوجه الرقمي لزین العراق عبر “فیسبوك مسنجر” كأول شركة اتصالات في العراق تستخدم خاصیة التفاعل الالي مع مشتركیھا الذي یمكن من خلاله التعرف والاشتراك باخر العروض والخدمات ومعرفة الرصید، وتبحث زین العراق باستمرار عن كیفیة استخدام أحدث الحلول التكنولوجیة وتقدیمھا لمشتركیھا.