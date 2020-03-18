اول تعليق لمقتدى الصدر على تكليف عدنان الزرفي

( المستقلة)… علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تكليف رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في تغريدة له اليوم الأربعاء “سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم لم يك كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها ولا سيما المحتل”.

وأضاف “لتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار”، مشيرا إلى أن “اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم”.

وتابع الصدر قائلا “وعموما فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره بل جل ما يهمني هو سيادة العراق”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً، إلا أن هذا التكليف جوبه برفض قاطع من قبل ائتلافات هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفياض وحزب الفضيلة، مع تحفظ تيار الحكمة.

وكان عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، قد دعا إلى التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء.

وقال الزرفي في كلمته إنه سيعمل على التحضير لإجراء انتخابات “بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق، خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة”.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد ببذل “جهد أكبر لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”، ودعم خلية الأزمة، و”اتباع السياقات العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة”.( النهاية)