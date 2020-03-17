اول تعليق لرئيس الجمهورية بعد تكليفه للزرفي بتشكيل الحكومة

( المستقلة) … اعرب رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الثلاثاء عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في النجاحه بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.

واعرب رئيس الجمهورية في بيان له تلقته ( المستقلة) عقب تكليفه للزرفي اليوم في مراسم جرت في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، عن “أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”.

ونقل البيان عن صالح قوله إن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”.

واشار رئيس الجمعورية إلى أن الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بمكوناته وأطيافه كافة لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

وهذا هو الشخص الثاني الذي يكلفه رئيس الجمهورية بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اذ سبق الزرفي تكليف محمد توفيق علاوي ولكن الاخير لم يحظ بثقة البرلمان العراقي جراء احتدام الخلافات بين الكتل السياسية على طريقة اختياره لفريقه الحكومي.( النهاية)