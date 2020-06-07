اول تصريح له “فؤاد حسين” سنمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق

( المستقلة)…. أعلن وزير الخارجيّة الجديد فؤاد حسين، في اول تصريح له بعد تسلّمه مهامّ منصبه أن وزارته ستمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق.

وقالت وزارة الخارجيّة، في بيان لها اليوم الاحد إنه جرت اليوم، مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة إلى فؤاد حسين بحُضُور وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر.

وأكد الوزير، أنّ الوزارة ستمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتحقيق تطلّعات شعبنا، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكوميّ.

وصوت مجلس النواب، امس السبت، على منح الثقة لمرشحي 7 وزارات كانت شاغرة في حكومة الكاظمي، بينهم فؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية.( النهاية)