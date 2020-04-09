اول تصريح للكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

( المستقلة)… أعلن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي، الخميس، شكل ومهام حكومته الموجب تشكيلها خلال مدة 30 يومياً

وقال الكاظمي في اول تصريح له عقب التكليف، “مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.

Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي @MAKadhimi مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد اعلان عدنان الزرفي تنحيه عن هذه المهمة.

وامام الكاظمي مهلة 30 يوماً تبدأ من التاسع من نيسان الجاري لتشيل الحكومة الجديدة التي فشل بها محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

واعتبر الزرفي اعتذاره عن الاستمرار بالتكليف مرده “الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا”.

فشل الزرفي بتشكيل الحكومة جاء بعد توافق قوى شيعية وسنية فضلا عن إقليم كوردستان على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة.

واعلن إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، توزير الكاظمي لخلافة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.( النهاية)