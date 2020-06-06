اول تصريح للكاظمي بعد استكمال الكابينة الوزارة للحكومة

( المستقلة)… قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن استكمال الكابينة الوزارية هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن “استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال”.