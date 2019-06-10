اول تصريح للسفير الامريكي الجديد في بغداد

(المستقلة) … اصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الاثنين، بيانا حول تقديم سفيرها الجديد “ماثيو تولر” اوراق اعتماده كسفير الى حكومة العراق، فيما أكد السفير التزام بلاده باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق.

وجاء في البيان، وورد الى (المستقلة) نسخة منه، إن “السفير ماثيو تولر قدم امس الاحد، اوراق اعتماده ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة الى العراق الى كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية محمد الحكيم”.

واشار البيان الى أن “السفير تولر قدم شكره الى كل من رئيس الجمهورية والوزير الحكيم لترحيبهم الحار”.

وأوضح البيان، أن السفير صرح قائلا ان “الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي تحدد علاقتنا الثنائية مع العراق بصفته احد اكثر الشركاء اهمية واستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة”.

وأوضح السفير “انني فخور بان اتولى منصب سفير الولايات المتحدة في العراق واتطلع قدما إلى التواصل مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي ومزدهر”.