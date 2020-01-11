اول تصريح لسلطان عمان الجديد

المستقلة / ادى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، السبت ، القسم الدستوري ، ليكون سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وفي اول تصريحات له قال السلطان الجديد : عازمون على السير على نهج السلطان قابوس والبناء عليه ، وسوف نرتسم خط السلطان قابوس في السياسة الخارجية.

واضاف بن طارق :سنحرص على حسن الجوار والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الغير، وسنكون داعين إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.

وتابع بن طارق : سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون الإسهام في دفع مسيرة التعاون، وسوف نستمر في دعم الجامعة العربية ونتعاون مع أشقائنا لتحقيق أهداف الجامعة، وسنعمل على النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات وتحقيق التكامل الاقتصادي.

واردف : ستواصل عمان دورها الفاعل في الأمم المتحدة والعمل على تحقيق الأمن الدولي ، وسنحترم المواثيق والاتفاقيات التي وقعناها مع الدول والمنظمات.