اول تصريح الكاظمي بعد تمرير حكومته

( المستقلة)… اعرب رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، الخميس، عن امله ان تتكاتف القوى السياسية لمواجهة ما وصفها بالتحديات الصعبة.

وقال الكاظمي في اول تصريح بعد تمرير حكومته في البرلمان العراقي، اليوم، “منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا . امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة”.

وأضاف، “سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.

وصوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابية الوزارية.

ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة اسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى وزيراً للعدل

وأرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

وأدى الكاظمي ووزراءه اليمين الدستورية قبل أن يرفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة لإشعار آخر.( النهاية)