“اوليفر ستون” للتلفزيون الايراني: أمريكا مع داعش وإسرائيل دمرت الشرق الأوسط

(المستقلة)..قال المخرج الامريكي العالمي “اوليفر ستون” صاحب الأوسكارات الخمس في حوار له مع مقدم البرامج “نادر طالب زاده” على شبكة التلفزيون الايراني الرابعة بشأن استضافته في مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ36: كان لدي شغف دائم بايران، وأنظر لها على أنها مركز الشرق الأوسط.

وتابع المخرج الامريكي ستون قائلا: لو تفحصنا الخرائط العالمية القديمة لاسيما الزمن الذي دخل فيه الاسكندر الى بغداد، لأدركنا شعار المحافظون الجدد في أمريكا الذي يكررونه على الدوام بأن الرجال الحقيقيين يتجهون الى بغداد.

وأضاف: كان لدي دائماً شغف كبير بايران.

يعود ستون بالزمن الى أيام شبابه قائلا: هل تعلمون.. زوجتي الأولى كانت من لبنان، لقد قضيت الكثير من الوقت في الشرق الأوسط وكنت أعيش في طرابلس وشمال لبنان.. في ذلك الزمن كنت شابا.

وردّ ستون على محاوره “نادر طالب زاده” الذي سأله قائلا “لديك مجموعة واسعة جداً من الأفلام المختلفة علاوة على مجموعة متنوعة من المواضيع، قضايا قد لا يكون الكثير من الناس تطرقوا لها، خصوصا المخرجين الامريكيين، لماذا؟ قائلا : دعونا نعود الى قضية “جون كنيدي”، في ذلك الوقت كنت أفكر مثل أي شخص في الولايات المتحدة بشان هذه القضية، ولكن بعد سنوات من التحقيق المكثّف الذي أجريته بشأن هذا الملف الغامض، وبعد أن اقترب الباحثون بشكل جيد من حلّ هذا اللغز وجمعوا كل الأدلة التي كانت محدودة، تمكّنا من الخروج من حالة الإبهام بشأن قضية كنيدي.

وكلما اكتشفت أكثر ملابسات قضية اغتيال كنيدي بتُّ أكثر شغفا بهذا الموضوع. رأيت “غريسون” (جيمس غريسون النائب العام خلال التحقيقات بعد مقتل كينيدي بثلاث سنوات)، وبدأ ينمو الموضوع أكثر الى أن بات قضية أمريكا الأولى.

يتابع ستون قائلا: أعتقد أن هذا الملف كان مهما للغاية وأعتقد أنه لا يزال يحتوي على العديد من الخفايا. وبطبيعة الحال، بسبب هذا الفيلم، تم إجراء تحقيق واسع النطاق في وقت لاحق، وبعد ذلك كانت هناك العديد من الأسباب والأدلة. وآمل أن يتمكن من الاستمرار في القيام بذلك. عملت على هذا في بعض الوثائق.

كما عرّج هذا المخرج الامريكي على حرب فيتنام قائلا: عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري تطوّعت للذهاب الى فيتنام من أجل التدريس، وبعدها بعامين ذهبت الى المحيط الهادئ للتسوق هناك ولأقوم بتأليف كتاب، وفي الـ21 من عمري تخرّجت من الجامعة وتم إرسالي الى فيتنام كجندي حرب.

ويواصل المخرج “ستون” كشفه عن المستور، مضيفا: منذ حوالي 18 عاما ونحن غارقون في مستنقع أفغانستان، ثم ليبيا، والآن سوريا، وفيما بعد إيران.

ويتابع: في الواقع لم يتم حذف إيران من خطط وأهداف أمريكا بتاتا. كما تعلمون، هناك خطة أساسية حاكها جورج بوش، حيث وضع وثيقة قطعية تعدّ الأهم بالنسبة لأمريكا تدعو الى تغيير سبعة أنظمة، أولها كان العراق وآخرها إيران التي كانت الهدف الأول والآخر على هذا السبورة.

وعن خفايا التغييرات التي يجريها ترامب على إدارته باستمرار، تابع المخرج ستون: جون بولتون، الذي عاد إلى الواجهة من جديد، من أشد الموالين للهجوم المتطرف على إيران، في الواقع نحن نمرّ بظروف صعبة للغاية. ولكن منذ العام 2000 إلى عام 2018، كنت على استعداد لنشوب حرب تراجيدية تريد تدمير كل شيء.

وأضاف ستون: لقد دمرت الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع داعش وإسرائيل الشرق الأوسط، كما هو الحال الآن، وقد حولته إلى موقف كبير للسيارات ومن ثم حطمته. لا أعتقد أن الامريكان سيصلون إلى نتيجة، وأظنّ أن المخطط القادم سيكون مدمر للغاية ومأساوي.

وبشأن الحرب الامريكية على فيتنام يضيف ستون: لقد أيقنت أمريكا في فيتنام أنها لن تتمكن من الانتصار في الحرب من الناحية العسكرية، وأثبتت الوثائق التي نشرت في العام 1967 أن المعاهدة التي وقعتها أمريكا مع الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الاولى كانت بلاءً عليهم، وافتخرو بصلحهم هذا ومن ثم تراجعوا عنه بشكل تدريجي، وهذا ماحصل أيضا في أفغانستان والعراق.

وتابع: نحن (أمريكا) نسعى الى الاستفادة من قوات وسيطة تحارب عنا، ولا نقدم الكثير من القتلى لأنه حين يُقتل أمريكي ما يكون الأمر سيئ جدا، أما عندما يتم قتل عراقي هذا فهذا أمر ليس له أي أهمية، الحرب قذرة لأبعد الحدود لأننا نرمي بالقنابل من مسافات بعيدة جدا، في الحقيقة هذا الأسلوب في الحرب ليس صحيحا. ودعوني أقول لكم أنه عندما نريد أن نحارب على الجميع ان يتحد معنا على غرار الحرب العالمية الثانية.

أما عن قوّة الجيش الامريكي يرى المخرج أوليفر ستون: أعتقد أن الجيش الامريكي غير قادر على الانتصار بأي حرب، نظام الجيش الامريكي مبني على شاكلة غريبة تفضي به الى أن ينتهي منهزما نفسه بنفسه، وربما يعود هذا الامر الى الميزانية الضخمة التي يضعونها على القوات العسكرية، فإرسال جندي الى الحرب يكلفهم ثروة هائلة، وأن تحارب على هذه الطريقة ليس بالأمر الجيد وهو أسلوب غير صحيح أبدا.

الهدف الاساسي من الحرب هو الربح المالي

ولفت ستون الى إنه مهتم بالتوثيق قائلا: “لقد سئمت من صنع الأفلام الدرامية أولاً، لأنك تحاول جاهدا وفي النهاية يؤمن الناس أو لا يصدقونك أبدا”. لكنهم جميعا يؤمنون في الفيلم الوثائقي. وأضاف: أنا فخور بأفلامي الوثائقية، من الأهمية بمكان رؤية الأفلام الوثائقية للشباب لأنهم يفهمون القصة. في الوثائقي “تاريخ أمريكا المحجوب”، أردت أيضاً أن أرى ما إذا كان جورج دبليو بوش استثناءً أم جزءاً من نمط. ثم أدركت أنه كان نمطًا بعينه. لا يوجد شيء في الولايات المتحدة على الإطلاق لتحديد من هو الرئيس.

عندما جاء أوباما كنا متفائلين جداً لكننا فشلنا. كان أوباما دبلوماسياً وكان يتحدث جيداً كما لو كان لديه لغة الأفعى، لكن النتيجة لم تكن مختلفة، وهي تظهر بغض النظر عمن يكون الرئيس. ولأن القواعد العسكرية الأمريكية تنتشر في جميع أنحاء العالم. يقوم الجيش الأمريكي أيضاً بتوسيع الحرب ضد اغتيال جورج بوش وأصبح الآن هو نفسه حرباً إرهابية، نحن أرعبنا العالم كله بالارهاب.

واستطرد: لا يختلف الأمر الآن. جاء ترامب إلى واشنطن والتقى مع الحكومة السرية للبيت الابيض، وقالوا له أنه لن يتمكن من القيام بأي شيء، وستكون فترة حكمه مجرد نسيم. على سبيل المثال أراد ترامب سحب قواته من سوريا، لكن لم يحدث هذا الامر.

يشير ستون مؤكدا: أمريكا لن تسحب قواتها من سوريا على الإطلاق، لأن جائزة هذه الحرب الطويلة هي إيران، وفي هذا الصدد لن يفقد الامريكان سوريا بهذه الطريقة.

إيران هي مفتاح الوصول إلى الشرق الأوسط

وقال مضيفا: تغيير هؤلاء الناس هو مجرد مسألة بالطبع. الأخطبوط والحكومة الأمريكية السرية سيكملون طريقهم ويزورون الانتخابات مرة أخرى. من غير الممكن لأمريكا، على سبيل المثال ، أن تنسحب من سوريا. لأن جائزة الحرب السورية هي إيران. إيران هي جسر وتدافع الولايات المتحدة عن إسرائيل والإيديولوجية السنية في المنطقة. إيران دولة غنية وجيوسياسية. إيران هي مفتاح الوصول إلى الشرق الأوسط. لا يمكنك العثور على الشرق الأوسط ما لم يكن لديك إيران.

بالطبع ، نحن الآن في أفغانستان “في شرق وجنوب إيران، وهي حالة خطيرة للغاية. جون بولتون يأتي الآن إلى البيت الأبيض بجوار الصعلوك، أنا خائف جداً. الجميع يريد التعريف بإيران على أنها غازية ومؤيدة للإرهاب، ومن المؤسف أنهم يظهرون هذه الصورة ، لكن لا يوجد دليل على ذلك.

صاحب الأوسكارات الخمس يقول: “إن الوضع الأمريكي اليوم غير واقعي للغاية ونحن نعيش في عالم من الكوابيس”. إذا أصدرنا بيانًا سلبيًا ضد الإمبراطورية الأمريكية ، فربما لن نتمكن من العودة إلى هناك بعد الآن.هذا ليس ديمقراطيًا وجمهوريًا. عندما قصفنا سوريا قبل بضعة أسابيع، دعمتنا جميع وسائل الإعلام. أنت لا تعرف مدى الإتحاد الامريكي مع حلفائه. على الرغم مما فعلناه لم يأتي واحد منهم للاحتجاج ، أمر لا يصدق.

في الختام قال ستون: “شاهدت خمسة أفلام في هذا المهرجان، وبسبب هذا أتيت إلى هنا لمشاهدة الفيلم، لكن في النهاية نحن نتحدث عن السياسة أن هذه القضية لا. رأيت فيلماً من ألمانيا ، من روسيا ، ومن العراق ، ومن إيران، ومن كردستان، وشاهدت كل الأفلام في آسيا الوسطى التي كانت كلها مثيرة للاهتمام ، وربما في الأيام الثلاثة القادمة ، سأشاهد حوالي 10 أفلام أخرى.