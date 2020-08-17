اوبك : اسعار نفط ترتفع وتسجل 45.34 دولار

(المستقلة)…. اعلنت منظمة اوبك عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي لتصل الى 45.34 دولار للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفعت بمقدار26 سنتا لتصل الى 45.34 دولار للبرميل”.

وأضافت المنظمة أن “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 45.08 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا). (النهاية)