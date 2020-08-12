اوبك : أسعارنا بلغت 43.42 دولار للبرميل ونتوقع انخفاض نمو الاقتصاد لـ -4 %

(المستقلة)… أعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، ان متوسط أسعار المنظمة بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد في تموز، متوقعة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى -4 % في عام 2020.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري لها إن “متوسط أسعار سلة أوبك لشهر تموز بلغت 43.42 دولار للبرميل الواحد مرتفعا 6.37 دولار عن الشهر السابق لتصل إلى أعلى قيمة لها منذ شباط من هذا العام”.

واضافت انه من المتوقع “انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى -4 % في عام 2020” ، مبينة ان “الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر”.

واشار التقرير الى ان “تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات وارتفاع المخزونات العالمية”.

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيرتفع بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا لكنها قالت إن ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة قد تتمخض عن “أثر سلبي على استهلاك البترول”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

وتعتبر منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، التي تأسست في بغداد عام 1960 بالاتفاق بين خمس دول هي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، ويقع مقرها في فينا، من أكبر المنظمات العالمية المشرفة على تنظيم عملية تصدير النفط وتحديد أسعاره، وتضم في عضويتها حاليا 12 دولة مصدرة للنفط، تمتلك بمجموعها ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي النفطي. (النهاية)