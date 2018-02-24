اهم الفعاليات في مصر صباح غدا الاحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اهتماما من وكالة انباء الصحافة المستقلة بقرائها ومتابعيها في مصر ننشر لكم اهم الاحداث والفعاليات صباح غدا الاحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ وهي كالتالي

القاهرة/ بروكسل.. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة سريعة إلى كل من بروكسل وجنيف، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

القاهرة.. يلتقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ووزير خارجية فنزويلا خورخى ارياسا، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

القاهرة.. تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لاستكمال المناقشة حول الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما دار من مناقشات في اجتماع اللجنة بهذا الشأن الأسبوع الماضي.

القاهرة.. تبدأ وزارة الداخلية قبول طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج عن طريق القرعة العلنية وحتى 8 مارس المقبل.

القاهرة.. يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 16 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان (طلعت الشايب الحاضر دائما)، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا، في تمام الساعة 6 مساءّ.

القاهرة.. يقيم مركز (إبداع قبة الغوري) التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا فنيا بعنوان (حوار الفنون – حوار الطبول من أجل السلام) ويتضمن الحفل مشاركة فرقة الطبول النوبية، وفرقة الآلآت الشعبية المصرية بالاشتراك مع الفلامنكو الإسباني وصولوا الفيولونية.

القاهرة.. يفتتح جاليري دروب معرض (رائحة البحر) للفنانة التشكيلية مي حشمت، وذلك في تمام السادسة مساء، بمقر المعرض.

القاهرة.. تستقبل قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، اللقاء الشهري لنادي الساقية للفلسفة، في الساعة السادسة مساء.

القاهرة.. تنظم مكتبة ديوان بالزمالك ندوة لمناقشة رواية (المولودة) لنادية كامل، في السابعة مساء.

القاهرة.. يستضيف مسرح الحكمة بساقية الصاوي حفل فرقة (وصلة سماع) للإنشاد الديني، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء.

القاهرة.. تستعرض مؤسسة (مصر الخير) في احتفاليتها الثانية لشركاء التنمية، مشاريع وقصص نجاح قطاعات التنمية المختلفة التابعة للمؤسسة.

القاهرة.. يقيم صالون مكتبة ابن رشد، بالتعاون مع مشروع (مكتبة القهوة) مناقشة كتاب (العلاقة بين الدين والدولة دراسة مقارنة بين النظام الدستوري المصري والنظم الدستورية الفرنسية والإيرانية والتركية) للدكتور محمد طه عليوة.

القاهرة.. تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا للملحن فتحي سلامة، والمنشد الديني الشيخ محمود التهامي، بالمسرح الصغير في الثامنة مساء.

الزقازيق.. تنظم كلية التمريض بجامعة الزقازيق، المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية لطلاب التمريض وحديثي التخرج، تحت عنوان (التمريض بين الدراسة والتطبيق واحتياجات سوق العمل)، بمشاركة كليات التمريض بالجامعات المصرية.

القاهرة.. تنظم الإدارة العامة بالمكتبات بجامعة حلوان معرض (المكتبة المركزية للكتاب)، ويستمر إلى 8 مارس المقبل بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة حلوان دكتور ماجد نجم.

بنها.. ينظم مركز النيل للإعلام في بنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرا شبابي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وذلك لتعزيز مشاركة الشباب في انتخابات رئاسة الجمهورية، بحضور عميد المعهد الدكتورة نورهان منير، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الدكتور نضال السعيد، ووكيل المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الدكتورة نها الهرميل.

القاهرة.. تعقد النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج اجتماعا طارئا برئاسة عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة ورؤساء اللجان النقابية بالشركات بمختلف المحافظات، وذلك لوضع خطة النقابة في التحرك لدعم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.

المنصورة.. يعقد مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة اجتماعه الدوري، في الحادية عشرة صباحا، برئاسة الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء جميع الكليات المختصين، وذلك لبحث عدد من الأمور المستجدة على الساحة الجامعية.

المنصورة.. تنظم الإدارة العامة لثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة يوما ثقافيا مكثفا بعنوان (سهرة في دوار العمدة) وذلك ببيت ثقافة علي مبارك بقرية برمبال مركز منية النصر، وتتضمن فعاليات اليوم عرضا فنيا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، وعرضا لمواهب وإبداعات أبناء القرية ولقاء شعريا، وذلك في الثالثة عصرا.