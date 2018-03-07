اهم اخبار مصر في برامج التوك شو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سيطرت أخبار الاقتصاد على برامج التوك شو أمس الثلاثاء مع مداخلات هاتفية لوزير المالية عمرو الجارحي ورئيس البورصة المصرية محمد فريد في برنامج هنا العاصمة مع لميس الحديدي.

والبداية مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي قال في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي إن الحكومة لم تحدد بعد سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي المقبل، رافضا تأكيد تقرير لوكالة رويترز تحدث عن تحديد الحكومة لسعر صرف الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة العام المالي 2019/2018. وأضاف الجارحي أن مجلس النواب سيتلقى مشروع الموازنة الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري بمجرد إقرارها من مجلس الوزراء والرئاسة. وتوقع الجارحي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ما بين 5.35% و5.5% على أن يرتفع العام المقبل إلى نحو 6%.

وانتقل الجارحي للحديث عن قرض صندوق النقد الدولي وقال إن الشريحة الجديدة سيتم صرفها بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل، مضيفا أن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة في مايو المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل صرف الشريحة الجديدة البالغ قيمتها ملياري دولار.

ومن بين الأمور الأخرى التي تحدث فيها الجارحي، خطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة باليورو تتراوح قيمتها ما بين مليار إلى 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل (شاهد 57:46 دقيقة). وقال الخبير الاقتصادي شريف دلاور لعمرو أديب في برنامج “كل يوم” إن الرئاسة يتعين عليها تشكيل لجنة لإدارة ديون مصر الخارجية.

وإلى رئيس البورصة المصرية محمد فريد والذي قال في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي إنه يتوقع أن تشهد البورصة إتمام طرحين أوليين على الأقل في الفترة ما بين مارس وأبريل مع عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد بعد “الإصلاحات القاسية”

وفي شأن آخر، قال عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لبرنامج “الحياة اليوم” إن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع السكك الحديدية باتت “ضرورة ملحة”. وأضاف عبد المنعم أن القطاع لا يعاني فقط من تهالك البنية التحتية، ولكنه يعاني أيضا من سوء الإدارة وعدم الاستغلال الأمثل في عملية التشغيل، موضحا أن مصر يجب أن تعتمد على قطاع السكك الحديدية في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة طرقها.

وتناولت البرامج أيضا موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون العقوبات لتشمل عقوبة الإعدام لحيازة وتصنيع المتفجرات لأغراض إرهابية. وأشاد كل من عمرو أديب وأسامة كمال في “مساء dmc” بالقرار.

وتحدثت لميس الحديدي مع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار حول وقف الدراسة الجامعية في جامعات شمال سيناء وكيفية تعامل الوزارة معها، وقال عبد الغفار إن وزارته تدرس عدة خيارات لتمكين طلاب الجامعات من استئناف دراستهم والتي من بينها، في حالة عودة الدراسة خلال الشهر المقبل، عمل دورات مكثفة حتى ينتهي العام الدراسي في موعده الطبيعي، وفي حالة تأخر العودة حتى شهر مايو سيتم تكثيف الفصل الدراسي الثاني ومد العام الدراسي بعض الشيء في فترة الإجازة الصيفية. وأضاف أنه في حال تأخر الدراسة أكثر من ذلك، فإنه تم الاتفاق مع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، على أن تعمل جامعة سيناء في جامعة قناة السويس، خلال فترة الإجازة الصيفية.

وفيما يخص أوضاع السلع في شمال سيناء، قال علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في مداخلة هاتفية مع لميس، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين بشمال سيناء . إلا أن صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، اشتكى من وجود نقص في السلع وارتفاع كبير للأسعار بشمال سيناء، وقال إن كرتونة البيض وصل ثمنها إلى 100 جنيه.

وفيما يتعلق باليوم الأخير من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر. استعرضت لميس بشكل موجز الزيارة وطالبت الحكومة بإعطاء المزيد من التفاصيل حول الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية لتطوير أراضي بجنوب سيناء ضمن مشروع “نيوم” السعودي.

وفي برنامج “مساء dmc”، تحدث أسامة كمال مع المتحدث باسم رئاسة الوزراء أشرف سلطان حول اللقاء الذي تم بين محمد بن سلمان ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والذي تناول بشكل أساسي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعبر أديب عن مخاوفه من ضعف الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالب أن يكون هناك نشاط حزبي ورسمي لتشجيع المواطنين على النزول للمشاركة