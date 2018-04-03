اهم اخبار مصر في الصحافة العالمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي طيلة ثلاث سنوات حول المواطن المصري الأمريكي محمد الشناوي عن نموذج غير معتاد لتمويل الإرهاب عبر الحدود، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن الشناوي، والذي حكم عليه بالسجن 20 عاما يوم الجمعة الماضي بتهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، تسلم تحويلات نقدية من التنظيم للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يقوم عادة بتمويلالهجمات التي تتم داخل الولايات المتحدة، لكنه يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض أتباعه، ولكن في حالة الشناوي فإنه تلقى 9 آلاف دولار لتمويل الإعداد لهجوم على الأراضي الأمريكية.

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