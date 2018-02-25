اهم اخبار مصر صباح الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اهتماما من المستقلة بقرائها في مصر والعالم العربي تقدم لكم أجندة لأهم الأخبار المزمع حدوثها يوم غد الإثنين 26/2/2018 ، حيث يشهد الغد مجموعة من الأحداث الهامة داخليًا وخارجيًا.

القاهرة / بروكسل ..

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

القاهرة / فيينا ..

يشارك مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في مؤتمر “حوار السلام” بمشاركة قيادات دينية رفيعة المستوى في المنطقة العربية بفيينا.

القاهرة ..

يفتتح وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، نائبا عن رئيس الوزراء، المؤتمر الدولي للمجلس في دورته الـ28 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يُعقد لمدة يومين بعنوان “صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها”.

القاهرة ..

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاهرة ..

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقا و6 آخرين في قضية رشوة.

القاهرة ..

تعقد وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا للإعلان عن إطلاق أول سياسة لمناهضة التحرش على المستوى الرسمي في مصر، بالتعاون مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

القاهرة ..

ينظم مركز التدريب بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل تحت عنوان “استخدام تكنولوجيا النانو في علاج وصيانة الآثار” تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

القاهرة ..

يشهد محافظ القاهرة انطلاق عدد من فعاليات حملة “خليك زي آدم” التي تنظمها المحافظة بحي وسط بمركز شباب الجمالية “صلاح سالم”.

القاهرة ..

تنظم جمعية نهوض وتنمية المرأة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مؤتمر “نحو إشراك القطاع الخاص في تمكين الفتيات اقتصاديا” الذي ينظمه مشروع “نساء مصريات.. رائدات المستقبل” تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، ويستهدف تسليط الضوء على دور شركات القطاع الخاص في الحد من البطالة بين الفتيات.

القاهرة ..

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، في السابعة مساء، ندوة لمناقشة مجموعة “وقت جيد للتحليق” القصصية للكاتب بيتر ماهر، بحضور كل من الكاتب والروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، والقاص أسامة ريان، والشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، وتدير الندوة وتقدّمها الكاتبة والقاصة سامية أبو زيد.

القاهرة ..

يستضيف مركز الهناجر للفنون ندوة تحت عنوان “سيناء 2018.. مصر تنتفض لمواجهة الإرهاب” في تمام السابعة مساءً.

القاهرة ..

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ملتقى التراث الشعبي الثالث بعنوان “التراث الإسلامي.. حضارة وتاريخ” وذلك بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، تحت رعاية رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم ورئاسة القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية الدكتورة ميسون قطب.

القاهرة ..

تنظم لجنة الموسيقى والأوبرا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالمجلس الأعلى للثقافة، حفلًا موسيقيًا تفاعليًا لذوي الاحتياجات الخاصة، بعنوان “الموسيقى.. أمل وحياة”، يحييه فريق أوركسترا النور والأمل، ويدير الحفل مقرر لجنة الموسيقى رشا طموم.

القاهرة ..

تنظم نقابة الصحفيين وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة احتفالية توزيع جوائز مسابقة “فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفني والتدريب المهني لعام 2017” في مسرح النقابة.

القاهرة ..

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك الشيخ مهاب عثمان الذي سيتناول قصة “قابيل وهابيل” ضمن سلسلة ندوات “أجمل القصص”.

دمياط ..

تبدأ مديرية الشباب والرياضة بدمياط، بالتنسيق مع أعضاء فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومديرية التربية والتعليم والصحة، أولى فعاليات مشروع اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا وإعداد البطل الأوليمبي بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية).