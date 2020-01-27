اهل الحق: فصائل المقاومة لن تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق

المستقلة … قالت حركة عصائب اهل الحق، ان فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق ، مؤكدة ، ان ردنا على عملية اغتيال الحاج ابو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد الجمهورية الاسلامية على اغتيال الحاج قاسم سليماني”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، “مرةً اخرى نؤكد على ان القصف الصاروخي الاخير ضد سفارة الشر في بغداد هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية”.

وأضاف، إننا “أكدنا في وقتٍ سابق ان فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق”، مشيراً، الى أن “الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الاسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ اعوام”.

وتابع الطليباوي، “اكدنا سابقا ان ردنا على عملية اغتيال الحاج ابو مهدي المهندس لا يقل عن مستوى رد الجمهورية الاسلامية على اغتيال الحاج قاسم سليماني”.