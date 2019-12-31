اهتمي ببشرتك مع بداية العام الجديد 2020

1- النوم مهم جداً لصحة البشرة فخلاله تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت له طوال النهار.

2- بشرة اليدين مهمة جداً أيضاً؛ فهي معرضة للعوامل عينها كالوجه ولا يجب إهمالها.

3- التّرطيب مهمٌّ للبشرة حتّى لأصحاب البشرة الدّهنيّة ولكن لكلّ نوع بشرة نوع مرطّب مختلف مناسب لها.

4- تدليك الوجه لمظهر صحي للبشرة ومنع حدوث التّجاعيد.

5- استشارة المختصّين بمشاكل البشرة عند الحاجة.

6- من المهم جداً لصحة البشرة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، ويجب ترطيب البشرة بالأخص في المناطق الجافة.

7- تناول الغذاء الصّحي، كالفواكه، والورقيات الخضراء، والطّماطم، والشّاي الأخضر، والتّوت.

8- وقاية البشرة من أشعّة الشّمس، فتعرّض البشرة لأشعّة الشّمس فوق البنفسجيّة يسبّب لها التّلف والعديد من المشاكل، كتغيير لونها وظهور علامات تقدّم السّن والرّؤوس السّوداء والتّجاعيد.

9- تغذية البشرة، وذلك باستخدام منتجات غنيّة بفيتامين A، وفيتامين E، ومضادّات الأكسدة ومكوّنات طبيعيّة لجعل البشرة أكثرَ نعومة.

10- شرب الماء بكثرة لبقاء البشرة رطبة ومتوهجة.