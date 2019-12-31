اهتمي ببشرتك مع بداية العام الجديد 2020
المستقلة/ مع اقتراب رأس السنة الجديدة تبدأ بعض النساء تفكر بالاهتمام بنفسها وتتخلص من عادات سيئة وتضع أهداف جديدة، فلم لا تبدأي يا عزيزتي السنة الجديدة باتخاذ القرار بالعناية بالبشرة.
1- النوم مهم جداً لصحة البشرة فخلاله تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت له طوال النهار.
2- بشرة اليدين مهمة جداً أيضاً؛ فهي معرضة للعوامل عينها كالوجه ولا يجب إهمالها.
3- التّرطيب مهمٌّ للبشرة حتّى لأصحاب البشرة الدّهنيّة ولكن لكلّ نوع بشرة نوع مرطّب مختلف مناسب لها.
4- تدليك الوجه لمظهر صحي للبشرة ومنع حدوث التّجاعيد.
5- استشارة المختصّين بمشاكل البشرة عند الحاجة.
6- من المهم جداً لصحة البشرة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، ويجب ترطيب البشرة بالأخص في المناطق الجافة.
7- تناول الغذاء الصّحي، كالفواكه، والورقيات الخضراء، والطّماطم، والشّاي الأخضر، والتّوت.
8- وقاية البشرة من أشعّة الشّمس، فتعرّض البشرة لأشعّة الشّمس فوق البنفسجيّة يسبّب لها التّلف والعديد من المشاكل، كتغيير لونها وظهور علامات تقدّم السّن والرّؤوس السّوداء والتّجاعيد.
9- تغذية البشرة، وذلك باستخدام منتجات غنيّة بفيتامين A، وفيتامين E، ومضادّات الأكسدة ومكوّنات طبيعيّة لجعل البشرة أكثرَ نعومة.
10- شرب الماء بكثرة لبقاء البشرة رطبة ومتوهجة.
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