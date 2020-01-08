اهتمام إعلامي بريطاني بالآثار والسياحة المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شهدت مصر في الآونة الأخيرة اهتماما إعلاميا متزايدا من جانب وسائل الاعلام البريطانية بالاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر خاصة في ظل تزايد الاقبال من السياح البريطانيين وذلك في أعقاب موافقة الحكومة البريطانية على استئناف رحلاتها الجوية لمدينة شرم الشيخ الأمر الذي ساهم في زيادة الرواج السياحي للمعالم الأثرية والسياحية في كل من القاهرة والأسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وقد زار مصر في الشهور الأخيرة أكثر من 20 شركة إنتاج إعلامي يمثلون كبريات القنوات التليفزيونية البريطانية لتصوير أفلام وثائقية وتسجيلية حول الاكتشافات الأثرية وأهم المعالم السياحية في مصر.

وبناءا على توجيهات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات استقبل بالأمس السيد محمد إمام مدير عام المركز الصحفي وفدا بريطانيا يمثل شركة الانتاج البريطانية Focus Pull Lid يقوم بتنفيذ برنامج تسجيلي للترويج للمعالم الأثرية والسياحية في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة لمدة شهر، بعد أن قام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب باستخراج كافة التصاريح اللازمة للتغطية الاعلامية وترتيب اللقاءات المطلوبة مما أثار إعجاب الوفد وتقديره لمدى الاهتمام الذي توليه مصر لوسائل الاعلام الأجنبية.