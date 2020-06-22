اهالي الناصرية يجمعون مبلغ 500 مليون لمصابي كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جمع اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، مبلغ 500 مليون دينار لدعم مصابي فيروس كورونا الراقدين في مستشفى الحسين التعليمي .

وقال مصدر ان ” اهالي الناصرية جمعوا عن طريق التبرعات مبلغ 500 مليون دينار ، لشراء الدواء للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الامام الحسين التعليمي ، بعد ارتفاع اعداد حالات الاصابة ونقص في الادوية الخاصة بمعالجة الفيروس “.

يذكر ان اهالي محافظة ذي قار تبرعوا لمعالجة المصابين بكورونا باملاك خاصة بهم ، واجهزة تنفس وقناني اوكسجين و توفير بلازما دم ، فضلا عن شراء ادوية ومستلزمات طبية ، واعادة تاهيل مباني حكومية وتجهيزها باجهزة التبريد والاسرة لتكون مكانا لاخذ المسحات ، اضافة الى تقديم وجبات الطعام .