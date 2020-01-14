انواع من ” السمك ” يساعد على فقدان الوزن

إليك أفضل أنواع الأسماك التي تساعد على فقدان الوزن،.

1- سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، لذلك يعتبر من أفضل أنواع الأسماك لفقدان الوزن، وعند تناول 85 جرامًا من السلمون يحصل الجسم على 121 سعر حراري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين أ، وحمض الفوليك، وفيتامين ب 12، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبروتين الخالي من الدهون، ووجدت دراسات متعددة وجود علاقة إيجابية بين استهلاك سمك السلمون وفقدان الوزن.

2- سمك التونة

سمك التونة مفيد جدًا لإنقاص الوزن سواءا المعلب أو الطازج، لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعد سمك التونة مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين أ وحمض الفلوليك، فيتامين ب 12، وينصح باستهلاك التونة الدهنية والنحيفة، ويمكن تناول سلطة التونة.

3- سمك الماكريل

يحتوي الماكريل على كمية جيدة من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين B12 والسيلينيوم، وتساعد جميع هذه العناصر الغذائية على الحد من الالتهابات، وتحسين معدل عملية التمثيل الغذائي، وبناء كتلة العضلات، بالإضافة إلى فقدان الوزن، ويمكن تناول سمك الماكريل بطرق عديدة، إما المشوي أو المسلوق.

4- سمك الرنجة

سمك الرنجة من أنواع الأسماك الدهنية وتشبه سمك السردين، وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها مصدرًا جيدًا للفيتامينات، وخاصة فيتامين أ وفيتامين د، وB12، والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والبروتين، كما أن تناول ثلاث حصص من الأسماك الدهنية في الأسبوع يمكن أن يساعد على تحسين حساسية الإنسولين ومستويات الليبتين، وفقدان الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.