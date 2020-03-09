انهاء اعمال مشروع “ونه والصدوم” للتنقيبات والمسح الاثاري في الديوانية

(المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث القادسية باسم جبار الشمري عن انهاء مشروع “ونه والصدوم” للتنقيبات و المسح الآثاري في محافظة الديوانية .

واوضح الشمري ان عمل المشروع هو عمل علمي واثاري مشترك بين جامعة بيزا الإيطالية university of pisa و الهيئة العامة للآثار و التراث مدته خمس سنوات ، بدأت أعمال الفريق في يوم 2-10-2019 بمسح المنطقة من موقع الصدوم شمالا إلى موقع ونه جنوبا ، و معاينة خصائصها الجيمورفولوجية.

واشار الشمري الى ان الفريق أجرى عملية مسح طبوغرافي لموقعي ونه و الصدوم ، ومن خلال أعمال المسح تم رسم الخريطة الكنتورية و عمل صورة ثلاثية الأبعاد الارتفاعات في الموقعين عن طريق الدرونة .

واضاف بعد ذلك اختار فريق العمل نقطتين واحدة داخل معبد المدينة الرئيس الذي سبق وان تم الكشف عنه من قبل البعثة العراقية التي نقبت في الموقع عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ برئاسة الدكتور عباس علي الحسيني و كان الهدف من هذه النقطة هو تعقب الأدوار الحضارية في بناية المعبد و الوصول إلى الدور الاول لهذا المعبد الذي بناه لبت – ايلي بحسب ما اخبرتنا به النصوص المسمارية .

واكد الشمري ان الفريق وصل إلى الجدار الذي يرجح أنه يعود إلى العصر الاكدي .

أما النقطة الثانية فتم اختيارها في الجهة الغربية من المصطبة و التي تسمى ب ( بنت الشيخ ) ، فضلا عن اكتشاف البعثة العراقية في تنقيبات عامي ٢٠٠٥- ٢٠٠٧ بناية ادارية تشتمل على العديد من الغرف ، و كان الهدف من اختيار هذه النقطة هو اكمال استظهار الغرف المتبقية من البناية و معرفة الأدوار الحضارية لها ، و قد تم الكشف عن مجموعة الغرف بعضها غير مكتمل على الرغم من العثور على العديد من الرقم الطينية التي ترجع بتاريخها إلى العصر البابلي القديم و عشرات الكسر لاغلفة الرقم الطينية .

وتابع بالقول ان الفريق الاثاري اختار نقطة ثالثة خارج الحارة المقدسة إلى الغرب من سور تلك الحارة و في منطقة تدل على أنها تمثل مكان لورش عمل و كان الهدف من اختيار هذه النقطة هو لمعرفة طبيعة الحياة اليومية في المدينة وفعلا تم الكشف عن العديد من الافران بعضها لشوي الفخار و تنانير و جدران لغرف صغيرة المساحة و تابوت فخاري يرجع إلى العصر الكشي و تم تعقب الأدوار فيها حتى الوصول إلى الطبقة الاكدية التي عثر فيها على طبعة ختم يرجع إلى العصر الاكدي.

ونوه الشمري الى كتابة التقرير الأولي و تسليم نتائج الحفريات إلى المتحف العراقي و حفظ قطع الفخار و الموجودات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة ومعالجة .