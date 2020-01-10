انقطاع 80% من خدمات الإنترنت باليمن

المستقلة / أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية “تيليمن”، أن أكثر من 80 بالمئة من خدمة الانترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان الخميس، نشرته وكالة “سبأ” التابعة لجماعة “الحوثي”، إن عددا كبيرا من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في السويس.

وأضافت، على لسان مصدر مسؤول في المؤسسة (لم تسمه)، أن الخلل الفني تسبب في خروج أكثر من 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن.

وأوضح المصدر، بأن هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.

وتعاني خدمة الانترنت في اليمن من مشاكل جمة، حيث تسببت الحروب في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول والجارفة وغيرها.

وتتحكم جماعة “الحوثي”، بمعظم شركات الاتصال في اليمن، خاصة ومراكز تلك الشركات تقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ أيلول/ سبتمبر 2014.