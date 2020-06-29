 انقاذ ( 500 )  بستان ومنزل مهددة بالفيضان  شرقي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، إن “أكثر من ( 500 ) بستان ومنزل قريبة لنهر الفرات شرقي المحافظة، كانت مهددة بالفيضان لارتفاع منسوب المياه ، وتم إزالة الخطر عنها بعد جهود القوات الامنية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء احمد زويني ، استجابا لمناشدة أهالي منطقة الدعوم قضاء الجدول الغربي 25 كم شرقي المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

وأوضح إن “المناشدة جاءت بعد استغاثتهم من تهديد فيضان لنهر الفرات القريب الى أكثر من 500 بستان ومنزل لارتفاع منسوب المياه فيه “.

وأضاف تم “تشكيل فريق عمل وتسخير آليات قيادتي الشرطة والعمليات ، اضافة الى جهد الدوائر الخدمية ، و القائمقامية ، إنشاء سواتر ترابية بغية انقاذ المنطقة من الفيضان ، وابعاد الخطر عن الأهالي “.