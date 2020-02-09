انقاذ عامل بنغلاديشي حاول الانتحار في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. قالت مديرية الدفاع المدني كربلاء، مساء الاحد، إن “مفارز المديرية تمكنت من انقاذ عامل بنغلاديشي من محاولة الانتحار من على سطح احد الفنادق مركز المدينة .

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وذكر المفوض قيصر الموسوي من اعلام المديرية في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” شخص بنغلاديشي الجنسية يدعى (فاروق محمد عمر) من مواليد ١٩٩٢م، أراد إلقاء نفسه من سطح أحد الفنادق السياحية المكون من  ( 9 ) طوابق في شارع ميثم التمار منطقة باب بغداد بمركز المدينة “.

واضاف إن “المفارز تمكنت من انزاله  بعد محاورة العامل واقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار “.

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