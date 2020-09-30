انفوجرافيك : من هو اللواء الملقب بـ “حامد مسطرة” الذي تم تكليفه قائد الفرقة الخاصة

انفوجرافيك : من هو اللواء الملقب بـ “حامد مسطرة” الذي تم تكليفه قائد الفرقة الخاصة

المستقلة / اصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، امراً بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة.

و أن الفرقة الخاصة ستتولى ايضاً مسؤولية، حماية القصر الجمهوري، المرافق الحكومية الإستراتيجية، مبنى السفارة الامريكية، بالإضافة إلى السفارات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية من البلدان الاخرى في العراق بينها سفارة الولايات المتحدة الامريكية من قبل مجاميع مسلحة تتهما واشنطن بأنها موالية الى إيران.