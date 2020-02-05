انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير

انفوجرافيك : مستشفى كورونا في 8 ايام بسعة 1000 سرير

المستقلة / افتتحت الصين مستشفى “هوشنشان” في مدينة ووهان (بؤرة تفشي الفيروس) واستغرق بناء المستشفى 8 ايام فقط. حسب وسائل اعلام صينية حيث بدأ العمل به يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2020 وانتهى العمل .

وجاء البناء على اثر حدوث نقص الاماكن في مستشفيات المدينة نتيجة تفشي فيروس كورونا .

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وكانت الحكومة في تحدي كبير امام الوقت ما ادى الى بناء المستشفى من ابنية جاهزة الصنع حتى يتم تجهيز المستشفى في اسرع وقت ممكن .

وأعلنت الصين وفاة 490 شخصا على الأقل، مع وجود أكثر من 24.300 حالة مؤكدة، وتستعرض المستقلة اهم معلومات المستشفى من خلال انفوجرافيك :

 

 

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