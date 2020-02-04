انفوجرافيك : «كورونا» يفترس 29 دولة حول العالم بعدد اصابات تجاوز الـ 20 الف

(المستقلة) – ريم حمدان : ارتفع عدد وفيات “كورونا” في الصين في يوم واحد إلى رقم قياسي جديد وصل 64 وفاة ، كما أعلنت الحكومة الصينية عن وفاة 56 حالة جديدة بفيروس “كورونا” في يوم واحد فيمقاطعة واحدة .

كما أعلنت الصين في منتصف الليل ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة وبالتالي فأن عدد المصابين وصل إلى 20438 شخصا.

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اليوم الثلاثاء اعلنت بلجيكيا عن اول اصابة في فيروس كورونا على ارضها ، وبذلك يكون الفيروس القاتل قد انتشر في 29 دولة حول العالم لغاية الان.

وسُجلت أول وفاة بالمرض خارج الصين في الفلبين، مشيرة إلى أن المصاب ينحدر من ووهان، ويبلغ من العمر 44 عاما.

واكتشف الفيروس فى مدينة ووهان بوسط الصين في بداية العام 2020، وينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية التى تشمل متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد “سارس” واعلنت دول عدة حول العالم بأجلاء رعايها من الصين حرصاً على سلامتهم.