انفوجرافيك : أغرب الوجبات في الصين .. بعد انتشار كورونا
الفيروس انتقل بسبب تناول أحد الحيوانات الثدية أو الحشرات الغريبة هناك.
انفوجرافيك : أغرب الوجبات في الصين .. بعد انتشار كورونا
المستقلة / ريم حمدان / بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره من مدينة وهان الصينية والذي أصاب أكثر من 46 الف شخص ووفاة أكثر من 1400 شخص، وبعد ترجح منظمة الصحة العالمية أن الفيروس انتقل بسبب تناول أحد الحيوانات الثدية أو الحشرات الغريبة هناك.
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وبعد إعلان حالة الطوارئ عالميا بسبب الفيروس و رغم التوصيات الرسمية بمنع الحيوانات البرية من قوائم الطعام خشية نقلها عدوى فيروس كورونا مع ذلك يواصل الصينييون تجارة لحوم الخفافيش وتناول اغرب الوجبات الغير مرغوبة سوى لشعوب الاسيوية، تبرز “المستقلة” أغرب الوجبات في الصين كـ انفوجرافيك :
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