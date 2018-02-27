انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

(المستقلة)..انتشرت الشائعات حول ارتباط النجم المصري عمرو دياب بالممثلة الشابة دينا الشربيني طوال العام الماضي، ورغم عدم توضيحهما لحقيقة العلاقة بينهما، إلا أن الشبكات الاجتماعية تناولت خبر زواجهما السري كأمر بديهي بعد ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة، واعتياد الشربيني حضور جميع حفلات الهضبة.

ولكن يبدو أن الانفصال أصبح أمراً واقعاً، وفقاً لمصادر مقربة من النجمين، بحسب ما نشره موقع ليالينا، الذي زعم أن الشربيني تهدد بنشر وثيقة زواجها من دياب وذلك بعد تعرضها للمضايقات من قبل زملائها في المسلسل الذي يجمعها بالهضبة.

وحاول دياب أكثر من مرة نفي علاقته بالشربيني، وفي آخر صور ظهرا بها، وصف دينا الشربيني بـ “فريق العمل” لينفي بذلك الشائعات حول علاقتهما.